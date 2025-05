Vitale: “Palladino ha la squadra per la Champions e se arriva ottavo, va esonerato a fine stagione”

A Radio Bruno è intervenuto il direttore Pino Vitale per commentare la sfida di ieri: “Non ho visto una brutta Fiorentina e il gol di Ranieri la tiene in vita assolutamente, però il Betis non è fortissima e a Firenze se la può giocare con il pubblico dalla sua. Loro potevano segnarci prima, poi potevano fare il terzo ma abbiamo retto e siamo in gara. A Firenze la partita si può ribaltare tranquillamente, ma dipende tutto da lei perché in 5 giorni si decide la stagione. Se vinci a Roma vai in Champions, se non perdi lo stesso secondo me perché il Bologna ha un calendario tremendo.”

Prosegue: “Palladino può portare la squadra in Champions, ma può arrivare pure ottavo e se non arriva in Europa, è giusto che venga cacciato ma non credo che Commisso lo manderà via, bisogna accettare il fatto che sarà ancora l’allenatore viola anche il prossimo anno. Ripeto se vogliamo essere grandi, dobbiamo vincere a Roma contro una squadra che sta benissimo grazie a un grande allenatore come Ranieri, ma non sono imbattibili e possono scivolare pure loro.”

Su Fagioli: “Va sostenuto perché è un giocatore importante che sta vivendo un momento buio, però il pubblico fiorentino lo deve aiutare e lui stesso deve aiutarsi, ma noi non possiamo farcelo scappare perché vede il calcio prima degli altri.”

Su Gudmundsson: “Aveva cominciato bene, ma si è un po’ smarrito durante la gara quando invece in queste partite deve venire fuori lui. Ci affidiamo molto alla sua tecnica e deve dimostrare il suo valore.”