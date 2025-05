Fajardo (ds Betis): “Viviamo il momento più alto della nostra storia, a Firenze per regalare gioia ai nostri tifosi”

Il ds del Betis Manuel Fajardo è intervenuto a 7TV Sevilla in vista del ritorno contro la Fiorentina: “Ci sentiamo responsabili verso un popolo perché vogliamo ripagare tutto l’affetto che la nostra gente ci dà e vogliamo regalare loro una grande gioia. Stiamo vivendo il momento più importante del club perché possiamo accedere ad una finale europea e non siamo abituati. Per noi è un sogno essere qui e non vogliamo svegliarci perché siamo consapevoli di fare benissimo in questa competizione. Arriviamo a Firenze per affrontare una squadra forte e la rispettiamo in tutto e per tutto. Da quando ho iniziato questo lavoro quindici anni fa, vivo per queste emozioni. Se saremo umili, potremo vincere questo confronto.”