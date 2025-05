Bocci: “Beltran fa fatica a fare la punta, la mancanza di un vice Kean si fa sentire troppo”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per commentare la gara della Fiorentina contro il Betis: “Alla Fiorentina sono mancati i giocatori di talento perché Fagioli è andato male e anche Gudmundsson non ha fatto una gran partita. Mi è piaciuto lo spirito perchè abbiamo tenuto aperta una partita sul 2-0, quasi 3-0 e potevamo pure pareggiarla, la cosa negativa è che ci arriveremo dopo un’altra battaglia che porterà via tante energie, però bisogna provarci perché il Betis è battibile, mi spaventava molto di più prima di vederlo.”

Su Cataldi: “Il suo infortunio pesa molto perché è quello che ragiona in mezzo al campo e vedendo Fagioli, la sua assenza sarà ancora più pesante. Mi auguro torni presto e che non abbia nulla di grave perché è fondamentale per il nostro gioco.”

Su Beltran: “Nel primo tempo non l’ha mai presa perché fa fatica a fare la punta nonostante si impegni sempre molto. Proverei Gudmundsson più avanti perché ci manca fantasia, ma senza Kean si fa fatica a fare gol e si soffre troppo. Il vice Kean è una mancanza troppo grande.”