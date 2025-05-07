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Rifinitura Fiorentina verso il Betis: Cataldi non si allena ed è l'unico assente, Dodò è recuperato

La Fiorentina si sta allenando in questi minuti al Viola Park in vista della semifinale di ritorno  di Conference League contro il Betis, in cui dovrà ribaltare il goal di svantaggio. Sotto gli occhi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2025 11:45
Rifinitura Fiorentina verso il Betis: Cataldi non si allena ed è l'unico assente, Dodò è recuperato -
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La Fiorentina si sta allenando in questi minuti al Viola Park in vista della semifinale di ritorno  di Conference League contro il Betis, in cui dovrà ribaltare il goal di svantaggio. Sotto gli occhi attenti di Mister Palladino la Fiorentina si sta allenando praticamente al completo, dato il recupero in tempo lampo di Dodò dall'operazione all'appendice.

Chi è assente però è Danilo Cataldi, uscito per un risentimento muscolare nella partita di andata contro il Betis, ed ancora non al meglio. Non si hanno notizie sui tempi di recupero ma Cataldi probabilmente domani sarà assente

 

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