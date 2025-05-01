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Pellegrini: "Fiorentina pericolosa anche senza Kean. Nessuna favorita, passerà chi giocherà meglio"

Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Conference League contro la Fiorentina: "Non credo che ci sia una squadra favorita, stiamo attrav...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2025 20:30
Pellegrini: "Fiorentina pericolosa anche senza Kean. Nessuna favorita, passerà chi giocherà meglio" -
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Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Conference League contro la Fiorentina: "Non credo che ci sia una squadra favorita, stiamo attraversando entrambe un buon momento: chi giocherà meglio ce la farà, credo che siano due squadre che si equivalgono".

Sui pericoli della squadra viola: "La Fiorentina quando attacca è una squadra molto pericolosa, con attaccanti potenti, anche se Kean stasera non gioca. Non dobbiamo pensare solo ad attaccare, ma anche a difendere".

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