Pellegrini: "Fiorentina pericolosa anche senza Kean. Nessuna favorita, passerà chi giocherà meglio"

Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Conference League contro la Fiorentina: "Non credo che ci sia una squadra favorita, stiamo attrav...

A cura di Redazione Labaroviola 01 maggio 2025 20:30

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