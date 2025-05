Gazzetta: “60mila spettatori per Betis-Fiorentina, i tifosi viola saranno 1200, i costi erano altissimi”

La trasferta in Spagna per sentirsi parte di questa Fiorentina. Ieri sul charter della squadra è salito anche Andrea Colpani che ha recuperato dopo l’infortunio al collo del piede destro che lo ha tenuto fuori per due mesi e mezzo. Fino a quel momento l’ex monzese era un titolare per Raffaele Palladino: 22 presenze, 1406 minuti e due gol. La Fiorentina sarà seguita da 1200 tifosi (i biglietti a disposizione erano 2800, ma i costi erano altissimi) stasera allo stadio Benito Villamarin di Siviglia che si annuncia esaurito. La capienza è di 60 mila posti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.