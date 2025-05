Natan non è sceso in campo questa mattina per l’allenamento con il Betis. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, però, la presenza del difensore brasiliano non è in dubbio per la sfida di giovedì contro la Fiorentina. Infatti, Natan è stato tenuto a riposo per smaltire i carichi di lavoro delle ultime settimane a causa dei tanti impegni ravvicinati del Betis.