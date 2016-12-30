Joaquin: "Non mi sarebbe dispiaciuto continuare con la Fiorentina. All'inizio è stata dura ma poi..."

All'inizio non ho trovato molta continuità, sono stati mesi duri poi è arrivata la mia occasione

Joaquín Sánchez Rodríguez, meglio noto solo come Joaquin, ex esterno della Fiorentina ed attualmente in forza al Betis, ha rilasciato una lunga intervista ricca di spunti interessanti al sito della Uefa: "Il primo anno non trovai molta continuità e anche nel secondo Montella mi disse che non avrebbe contato molto su di me. Decisi comunque di stringere i denti: furono 2-3 mesi molto duri, perché mi allenavo sempre a parte. Sensazioni e momenti che non mi sarei mai aspettato di vivere nella mia carriera, ma sono situazioni dalle quali si impara e si diventa calciatori più forti. A metà novembre cambia tutto, perché il mister mi dà l’opportunità di giocare una partita e da lì in poi le ho praticamente giocate tutte. Questo ultimo spazio di stagione fu meraviglioso perché l’ho vissuto fino in fondo, sono stato un giocatore molto importante e richiesto. Poi il ritorno al Betis, quello che realmente volevo, ma non mi sarebbe dispiaciuto continuare a giocare nella Fiorentina perché è un club molto grande".