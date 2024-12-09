Ilcic ricorda Joaquin: "È il miglior giocatore che abbia mai visto. Ci siamo divertiti alla Fiorentina"
Durante l'intervista concessa ad AS, Josip Ilicic ha ricordato anche il suo trascorso alla Fiorentina, soffermandosi su Joaquin. Queste le sue parole: "In un’amichevole contro il Barça, ricordo che Jo...
Durante l'intervista concessa ad AS, Josip Ilicic ha ricordato anche il suo trascorso alla Fiorentina, soffermandosi su Joaquin. Queste le sue parole: "In un’amichevole contro il Barça, ricordo che Jordi Alba disse a Joaquin: ‘Per favore, siamo amici. Fermati o vai da qualche altra parte perché mi fai fare una brutta figura’. Joaquin è il miglior giocatore che io abbia mai visto… e anche il più simpatico. Se arrivavi triste all’allenamento, bastava guardarlo e tutto passava. Non ho mai visto un giocatore così bravo nell’uno contro uno. Il suo problema era che segnava pochi gol e non faceva tanti assist. Ma era uno spettacolo.
Ci siamo divertiti moltissimo alla Fiorentina, anche se poi la società ha deciso di cederlo e lui ha smesso di allenarsi con noi. Ricordo, però, che una volta, a causa dei tanti infortuni, l’allenatore lo invitò a rientrare in squadra. Erano 2-3 settimane che non si allenava con noi, ma lui ha accettato. Col sorriso e con tanta calma. Da quel giorno non ha più smesso di giocare. Era fantastico, da Real Madrid secondo me. Penso sognasse di indossare quella maglia. Poi è andato al Valencia. Nel suo cuore, però, c’è sempre stato il Betis: non so quante volte mi abbia detto di andare a giocare lì".
GRAZIANI: “ATTENZIONE ANCHE ALLA FIORENTINA PER LA CORSA SCUDETTO, GIOCANO BENE E VANNO A MILLE ALL’ORA”
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