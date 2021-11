Joaquin si ritira, e condurrà un programma TV. La Fiorentina lo omaggia sui social

Joaquin Sanchez Rodriguez ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato al programma El Hormiguero:

“Il calcio mi mancherà, ma a 40 anni è arrivato il momento per me di smettere. Del resto quest’anno non ho praticamente mai giocato. Diventerò conduttore di un programma TV in Spagna, sarà un programma molto divertente che condurrò con umorismo e allegria. Voglio imparare nuove professioni”.

Nel frattempo la Fiorentina lo ha ricordato in questo modo sui social, postando le foto di un suo gol storico alla Juventus:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina)

ALLA SCOPERTA DEL PIF