Joaquin fa il fenomeno a 38 anni: tripletta in venti minuti, entra nella storia del calcio spagnolo con un nuovo record
Nel frattempo in Spagna...l'ex viola Joaquin continua a fare il fenomeno al Betis, a dispetto di una carta d'identità sgualcita. L'ultima impresa è la tripletta rifilata all'Athletic Bilbao nel giro d...
Nel frattempo in Spagna...l'ex viola Joaquin continua a fare il fenomeno al Betis, a dispetto di una carta d'identità sgualcita. L'ultima impresa è la tripletta rifilata all'Athletic Bilbao nel giro di soli 20': in questo modo diventa il giocatore più vecchio della storia del calcio spagnolo ad aver messo a segno tre gol in questo tempo record. La gara è poi terminata 3-2 per i biancoverdi: Joaquin, tornato a Siviglia sponda Betis nel 2015, dopo un lungo braccio di ferro con la Fiorentina, sale così a quota 6 gol in campionato.