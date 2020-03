In una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira, il terzino del Cosenza Achraf Lazaar ha detto sul suo compagno in Nazionale Amrabat: “La Fiorentina ha fatto un grandissimo colpo con lui, hanno preso uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Noi due siamo legatissimi, è come un fratello per me. È stato con me anche quando mi sono infortunato”. Poi ha svelato: “Nell’estate 2016 mi voleva la Fiorentina ma il mio sogno fin da bambino era quello di giocare in Inghilterra, nella Premier League. Al Newcastle c’era mister Benítez che veniva dal Real Madrid ed il suo pressing mi ha convinto ad andare lì. Col senno di poi ho sbagliato, non ho fatto la scelta giusta”. L’avversario più duro? “Joaquin, l’esterno offensivo della Fiorentina mi ha fatto impazzire, sono andato a casa con il mal di testa. Sterzava continuamente a destra e a sinistra era difficilissimo fermarlo”.