Notizie Laazar Fiorentina

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Retroscena Lazaar: "Nel 2016 era fatta con la Fiorentina, poi ho scelto la Premier. Era il mio sogno"

04 novembre 2022 15:29

Lazaar: "Ho sbagliato ad aver rifiutato la Fiorentina. Amrabat? Un super acquisto. Joaquin..."

23 marzo 2020 12:50

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