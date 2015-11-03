Notizie Laazar Fiorentina

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Retroscena Lazaar: "Nel 2016 era fatta con la Fiorentina, poi ho scelto la Premier. Era il mio sogno"
04 novembre 2022 15:29
Lazaar: "Ho sbagliato ad aver rifiutato la Fiorentina. Amrabat? Un super acquisto. Joaquin..."
23 marzo 2020 12:50
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