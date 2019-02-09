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(VIDEO): gol pazzesco di Joaquin da calcio d’angolo contro il Valencia

Semplicemente, Sanchez Rodriguez Joaquin. L’ex calciatore della Fiorentina non smette mai di stupire e nel 2-2 maturato ieri sera contro il Valencia il “torero” ha siglato una rete direttamente da Cal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 10:52
(VIDEO): gol pazzesco di Joaquin da calcio d’angolo contro il Valencia -
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Joaquin
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Semplicemente, Sanchez Rodriguez Joaquin. L’ex calciatore della Fiorentina non smette mai di stupire e nel 2-2 maturato ieri sera contro il Valencia il “torero” ha siglato una rete direttamente da Calcio D’Angolo, il famigerato “gol olimpico”.

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fonte: DAZN

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