(VIDEO): gol pazzesco di Joaquin da calcio d’angolo contro il Valencia
Semplicemente, Sanchez Rodriguez Joaquin. L’ex calciatore della Fiorentina non smette mai di stupire e nel 2-2 maturato ieri sera contro il Valencia il “torero” ha siglato una rete direttamente da Cal...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 10:52
Semplicemente, Sanchez Rodriguez Joaquin. L’ex calciatore della Fiorentina non smette mai di stupire e nel 2-2 maturato ieri sera contro il Valencia il “torero” ha siglato una rete direttamente da Calcio D’Angolo, il famigerato “gol olimpico”.
fonte: DAZN