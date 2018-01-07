Joaquin batte Montella nel derby: "Ho pianto come un bambino, è stata una partita speciale"

L'ex viola Joaquin ha parlato in estasi dopo il derby vinto dal suo Betis sul Siviglia di Montella: “Questo derby è uno di quelli che ti segnano perché la squadra assume responsabilità. In questo tipo...

L'ex viola Joaquin ha parlato in estasi dopo il derby vinto dal suo Betis sul Siviglia di Montella: “Questo derby è uno di quelli che ti segnano perché la squadra assume responsabilità. In questo tipo di gare la responsabilità, l’amor proprio, il cuore, una settimana vissuta con tutti i tifosi, ecco cosa significa questa partita, come capitano quando il match finisce e vedi il risultato ti rilassi e, naturalmente, tutto si spegne, piangiamo, cantiamo, urliamo. Ho pianto come un bambino perché per noi vincere in un campo come Siviglia contro un grande Siviglia ci rende orgogliosi, ho ringraziato tutti i miei compagni di squadra perché per me è stato un derby molto speciale“.