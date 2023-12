Joaquin ricorda Firenze: “Posto speciale nel mio cuore. I tifosi Viola mi chiamavano Gioacchino”

L’ex Fiorentina, Joaquin, è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Dazn e si è soffermato sulla sua esperienza in Italia dove ha vestito proprio la maglia Viola. Ecco le sue parole:

“Ho lasciato il Betis nel 2006 e per me non fu una decisione facile. Sono stato via 9 anni tra Valencia, Malaga e Fiorentina. Firenze è stata un’esperienza meravigliosa. Da giovane mi contattarono squadre come il Chelsea, ma ho scelto di rinunciare ai soldi, perché ero felice qui. Giocare contro il Betis per me è stata una sensazione terribile. Per questo quando andai via dal Malaga decisi di andare all’estero e andai alla Fiorentina. I tifosi mi chiamavano ‘Gioacchino’: ricordo quel soprannome. Il primo anno vivevo a Fiesole, sulle colline quindi non mi sono vissuto la città. Nel secondo anno invece mi trasferii in un appartamento dove stava Ambrosini. Gli dissi che volevo stare in centro, e lui mi rispose che avrebbe lasciato da poco quella casa. Era molto bello, vicino Ponte Vecchio. Questo mi cambiò la vita, iniziai ad andare a cena con gli amici e mia moglie. Firenze avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

NICO SORRIDE IL GIORNO DOPO L’INFORTUNIO. ANCORA DA CAPIRE L’ENTITA’ DELLO STOP