Bucchioni: “A Roma gioco collettivo e compattezza. Comuzzo fuori ruolo, è un marcatore”

L’opinionista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, tornando sulla sconfitta rimediata contro la Roma, in vista del match di ritorno di Conference League contro il Betis:

“La squadra di Palladino, per gioco e compattezza, a Roma ha fatto una delle migliori partite della stagione. Per molto tempo, la Fiorentina ha campato su Kean e De Gea, senza avere un gioco collettivo. Avremmo dovuto giocare così da tempo per non perdere punti preziosi per la strada. Giovedì la sfida andrà messa sul piano della qualità. Il Betis è forte in attacco, quando Isco si impossessa del pallone, dunque schiererei Adli con Fagioli e Mandragora. Bisogna replicare con le stesse armi, loro palleggiano trovando spazi. La loro debolezza è nei terzini, vanno attaccati con Gosens e Dodo e giocare su Kean”.

“Non si può pensare che Kean segni sempre, le occasioni se le è create da solo. Mi sarei preoccupato se non lo avessi visto concentrato. Mi aspetto la formazione titolare con il Betis: con la difesa classica senza Marì e credo che Dodò ci sarà. Palladino quando fa delle scelte poi ci insiste, quindi non penso che sposterà Comuzzo dal ruolo visto all’Olimpico. Tuttavia, credo che sia fuori ruolo, è più un marcatore”.