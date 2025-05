Dodo lavora in gruppo in vista del Betis, il messaggio su Instagram: “Siamo tornati”

La Fiorentina si prepara alla sfida di giovedì contro il Betis di Pellegrini, decisiva per l’accesso alla finale di Conference League. Buone notizie arrivano dal Viola Park: Dodo è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il recupero lampo dall’appendicite che lo aveva tenuto fuori anche all’andata. Il terzino brasiliano ha condiviso su Instagram alcuni scatti sorridenti dall’allenamento, accompagnati dalla didascalia: “Siamo tornati”. Un recupero importante per una partita significativa per la stagione che si avvia verso la chiusura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D O D O (@dodo98)