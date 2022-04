Italiano al Napoli? Gazzetta smentisce: “De Laurentiis vuole Gasperini al posto di Spalletti”

Secondo la Gazzetta dello Sport non sarebbe Vicenzo Italiano il primo obiettivo di De Laurentiis in caso di addio Spalletti. Il presidente del Napoli vorrebbe Gasperini, che già in passato, per ben due volte, era stato vicino alla panchina degli azzurri. L’atalantino è considerato il profilo migliore per rilanciare la squadra azzurra e potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura con la Dea, dopo una stagione al ribasso.

