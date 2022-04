Corriere Fiorentino: “Italiano vuole restare ma poter dire la sua sul mercato, non come a gennaio”

Il Corriere Fiorentino racconta che Italiano non ha nessuna intenzione di scappare da Firenze. Tuttavia sempre secondo il giornale, il tecnico vuole rassicurazioni sulla voglia di costruire una squadra sempre più competitiva. E non solo, dopo aver accettato senza porre il minimo problema tutte le scelte della società, in futuro vorrebbe poter incidere di più. Nella prima stagione molte suo richieste sono rimaste inascoltate. Dal quinto esterno richiesto in estate e arrivato soltanto a gennaio, passando per la cessione di Vlahovic nel bel mezzo di campionato e per gli acquisti di Ikoné e Cabraldopo che lui, aveva espresso la preferenza per calciatori che conoscessero la Serie A.

SCONCERTI NON CONVINTISSIMO DI ITALIANO