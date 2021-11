Retroscena Gazzetta, Fiorentina a Londra per trattare Vlahovic col Tottenham, chiesti 70 milioni

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, a dispetto dei segnali di disgelo che arrivano dal campo, gli umori del mercato fanno pensare a una vera e propria campagna di logoramento psicologico. E il club viola affila le armi per soluzioni drastiche. Si spiega così il recente viaggio di lavoro del management della Fiorentina. Joe Barone e Daniele Pradé di recente sono stati avvistati a Londra per un importante meeting con i vertici del Tottenham. Esito del summit? Assolutamente interlocutorio, visto che gli uomini di Rocco Commisso continuano a tenere alta l’asticella delle richieste che oscillano tra i 60 e i 70 milioni. E’ chiaro che la società di Daniel Levy guarda in prospettiva, considerato che gli estimatori di Harry Kane sono sempre sotto casa.

IL BRUTTO EPISODIO ACCADUTO NEL CALCIO GIOVANILE A FIRENZE