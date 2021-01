Gazzetta, Commisso si dividerà tra Coppa, stadio, mercato e rinnovo di Vlahovic

La Fiorentina oggi avrà un tifoso in più al Franchi: il presidente Rocco Commisso. Il patron non poteva mancare a quello che sarà un momento importante per la stagione viola. La Coppa Italia è una grande occasione per dare un colore diverso a una stagione, fino a questo momento, decisamente grigia. La sua presenza darà sicuramente una spinta in più alla squadra di Prandelli. Rocco resterà alcune settimane in Italia. Sul tavolo ci sono molti problemi in sospeso. Dalla partenza del nuovo Centro Sportivo alle indicazioni che sono attese dal Ministero per capire i termini della possibile ristrutturazione del Franchi.

In più c’è il mercato invernale. La Fiorentina non ha fretta. Su nessun fronte. La pista Conti esiste ma non è calda. La presenza del presidente potrebbe essere molto importante invece sul fronte rinnovo contratti. In particolare quello legato a Vlahovic. Joe Barone e Daniele Pradè sono decisi a offrire all’attaccante un robusto adeguamento di contratto per allungare di due anni l’accordo in scadenza nel 2023. La Fiorentina resta ottimista sul fatto che verrà trovata un’intesa. Comunque non accetterà nessun tipo di gioco a rialzo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

