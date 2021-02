Gazzetta, Astori senza pace, domani ci sarà l’udienza programmata a Firenze

Il dolore per la scomparsa di Davide Astori non passerà mai. La verità giudiziaria per capire se la morte dell’ex capitano viola poteva essere evitata, invece, ha una data di scadenza. E potrebbe essere già domani con l’udienza programmata a Firenze. Nei giorni scorsi è stata depositata la “superperizia” disposta dal gap Angelo Antonio Pezzuti per fare luce sulle cause della morte di Davide Astori. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

