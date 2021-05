Gazzetta, Lovato, Fiorentina su di lui, piace anche a Roma e Milan. I viola hanno un jolly da usare

Uno dei giovani difensori più richiesti. Nelle ultime settimane Milan e Roma sono uscite allo scoperto per Matteo Lovato, anche se la Fiorentina ha un potenziale jolly nella bagarre per il gioiellino del Verona. Rossoneri e giallorossi seguono da vicino Lovato col loro osservatore. Le possibili partenze di Milenkovic e Pezzella aprirebbero la strada a uno dei pupilli dell’allenatore croato. Commisso avrebbe anche i milioni da investire per convincere Setti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, DOVELLINI: “FIORENTINA INTRIGATA DA DA ZERBI. RINNOVO VLAHOVIC? NON È COME CHIESA…”