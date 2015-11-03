Notizie Lovato Fiorentina

Tuttosport, Lovato non troverà spazio all'Atalanta, la Fiorentina può prenderlo in prestito secco
20 giugno 2022 12:16
Nazione, la Fiorentina ha chiesto Lovato: operazione in discesa con l’Atalanta
08 giugno 2022 08:57
Da Bergamo scrivono: "La Fiorentina sta trattando Gollini e Lovato, rapporti con D'Amico sono buoni"
05 giugno 2022 23:07
Gazzetta, Lovato arriverà alla Fiorentina? L’Atalanta guarda in Belgio per un difensore
03 giugno 2022 09:32
Nazione, la Fiorentina vuole Lovato in prestito con diritto di riscatto: vale circa 8 milioni
02 giugno 2022 10:00
Di Marzio: “Niente Fiorentina e Milan per Lovato, va all’Atalanta per 11 milioni”
30 luglio 2021 11:09
Nazione, Fiorentina idea doppio colpo Zaccagni-Lovato: pronta maxi-offerta 25 milioni più Duncan
21 luglio 2021 08:54
CorSport, se Milenkovic parte alla Fiorentina piace Kouyaté del Metz e Lovato del Verona
04 luglio 2021 09:40
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