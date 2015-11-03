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Notizie Lovato Fiorentina

Tuttosport, Lovato non troverà spazio all'Atalanta, la Fiorentina può prenderlo in prestito secco

20 giugno 2022 12:16

Nazione, la Fiorentina ha chiesto Lovato: operazione in discesa con l’Atalanta

08 giugno 2022 08:57

Da Bergamo scrivono: "La Fiorentina sta trattando Gollini e Lovato, rapporti con D'Amico sono buoni"

05 giugno 2022 23:07

Gazzetta, Lovato arriverà alla Fiorentina? L’Atalanta guarda in Belgio per un difensore 

03 giugno 2022 09:32

Nazione, la Fiorentina vuole Lovato in prestito con diritto di riscatto: vale circa 8 milioni

02 giugno 2022 10:00

Di Marzio: “Niente Fiorentina e Milan per Lovato, va all’Atalanta per 11 milioni”

30 luglio 2021 11:09

Nazione, Fiorentina idea doppio colpo Zaccagni-Lovato: pronta maxi-offerta 25 milioni più Duncan

21 luglio 2021 08:54

CorSport, se Milenkovic parte alla Fiorentina piace Kouyaté del Metz e Lovato del Verona

04 luglio 2021 09:40

Gazzetta, Lovato, Fiorentina su di lui, piace anche a Roma e Milan. I viola hanno un jolly da usare

01 maggio 2021 09:29

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