Di Marzio: “Niente Fiorentina e Milan per Lovato, va all’Atalanta per 11 milioni”

Niente Fiorentina per il difensore classe 2000 Mattia Lovato che si accasa all’Atalanta per una cifra complessiva di 8 milioni più 3 di bonus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il giocatore sfuma per Milan ed appunto i viola che lo avevano cercato in questa sessione di calciomercato.

Tuttosport, Simy in pole per l’attacco. Pulgar e Amrabat futuro in bilico. Nastasic già bloccato