Nazione, la Fiorentina vuole Lovato in prestito con diritto di riscatto: vale circa 8 milioni

Da tempo la Fiorentina e l’Atalanta parlano di Gollini (per la porta della Fiorentina) e Kouame da far sbarcare a Bergamo. Bene, Fiorentina e Atalanta hanno fatto il punto anche su altre due situazioni sulle quali gli uomini di mercato di Commisso sono pronti a stringere. Matteo Lovato (classe 2000) rientrerà a Bergamo dopo il prestito al Cagliari e la Fiorentina si sarebbe fatta avanti per il prestito (con diritto di riscatto). Difensore centrale, valutazione complessiva inferiore agli 8 milioni, Lovato potrebbe essere il giocatore da inserire in rosa nel caso Milenkovic o Igor fossero tentati da nuove avventure. E sempre dall ’bacino nerazzurro’. Lo scrive La Nazione.

