Secondo La Gazzetta dello Sport, accanto ai ragionamenti per Gollini, Fiorentina ed Atalanta hanno iniziato a parlare di Matteo Lovato. I bergamaschi, stanno guardando in Belgio per un difensore.

