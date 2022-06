Da Bergamo scrivono: “La Fiorentina sta trattando Gollini e Lovato, rapporti con D’Amico sono buoni”

Tra gli obiettivi di mercato in casa Fiorentina ci sono anche due nomi dell’Atalanta, due idee che non dispiacerebbero alla società toscana per andare oltre i possibili addii di Dragowski e Milenkovic in estate (il primo, in particolare, è più certo): anche in virtù dei buoni rapporti con il nuovo ds degli orobici D’Amico, contatti in corso per il portiere Pierluigi Gollini e il difensore Matteo Lovato. I due sono reduci dai prestiti a Tottenham e Cagliari, con Gasperini che non sembra intenzionato ad alzare muri invalicabili per tenerli con sé: sul primo si registra la concorrenza di Napoli, Lazio e Torino, sul secondo quella del Bologna di Sartori, che lo portò a Bergamo l’estate scorsa. Lo riporta Tutto Atalanta

