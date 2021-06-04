Gazzetta, Juric vuole Kouamè al Torino, lo ha espressamente chiesto alla società granata

Alla Fiorentina è stato un vero e proprio flop ma Kouamè piace tanto ad altre squadre, tra cui il Torino di Juric

Il nuovo tecnico del Torino Juric avrebbe voluto inserirlo a gennaio nel suo Verona dei miracoli, adesso si riaprono le possibilità che le loro strade si incrocino al Toro. Christian Kouame sta velocemente scalando le gerarchie nei pensieri di Ivan Juric, il tecnico chiamato ad aprire il nuovo corso granata. Dopo il vertice di mercato con il direttore tecnico Davide Vagnati, momento clou del suo martedì torinese, il Toro è entrato in azione e sta esplorando le opportunità offerte dal mercato. Si parte in primis dall’identikit: la ricerca è orientata su una punta esterna, perché il nuovo progetto ripartirà dal 3- 4-3, ma un requisito importante sarà la duttilità tattica del calciatore. Il Toro vuole pescare quell’innesto che sia capace di interpretare, al bisogno, sia il ruolo di attaccante esterno che di trequartista, così da poter essere armonizzato nel 3- 4-2-1, evoluzione naturale del modulo di base. Ecco perché piace Kouame, oggi di proprietà della Fiorentina. Juric lo stima molto, e riscuote anche il gradimento elevato dell’area tecnica del club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

PEDULLA': "BAKAYOKO, NON C'E' NULLA CON LA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/pedulla-sergio-oliveira-verso-la-fiorentina-bakayoko-nome-senza-senso-mai-chiesto-da-gattuso/142041/