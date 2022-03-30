Biraghi fa due assist ma La Gazzetta gli mette 6 in pagella e gli dà responsabilità sul gol subito

La Gazzetta oggi in edicola non ha dubbi, sul gol di Under subito dall'Italia, le responsabilità non possono essere tutte di Chiellini

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha dato 6 in pagella a Cristiano Biraghi, nonostante i due assist messi a segno. Ecco la motivazione: "Non tutte le colpe del gol di Under possono essere di Chiellini: la sinistra era copertissima. Si fa perdonare con la punizione: assist per Cristante e una buona spinta. Ora però più precisione".

LEGGI ANCHE, LA CURVA FIESOLE CONTRO LA SOCIETÀ PER IL NUOVO STEMMA: “QUESTO NON È SOCCER AMERICANO”

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-contro-la-societa-per-il-nuovo-stemma-questo-non-e-soccer-americano/170642/