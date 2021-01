Gazzetta, Duncan, sondaggio del Genoa per il centrocampista: cerca un club per rilanciarsi

L’ennesima rivoluzione in casa Genoa è pronta a partire. O, meglio, è già iniziata. Il presidente rossoblù Preziosi, dopo aver trovato l’accordo con la Lazio per il prestito di Vavro (che ha già sostenuto le visite mediche con il Grifone), sta lavorando a stretto contatto con Ballardini per regalare al tecnico genoano gli innesti giusti per la salvezza. L’ultima idea per il centrocampo porta ad Alfred Duncan della Fiorentina per il quale il club rossoblù ha effettuato un sondaggio nei giorni scorsi. Duncan non sta trovando continuità in viola (quattro presenze totali, di cui due da subentrato), e il Genoa potrebbe rappresentare un’occasione per rilanciarsi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

