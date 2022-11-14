Moviola Gazzetta: “Ikone-Tomori, il francese allarga la gamba. Su Terracciano no fallo di Rebic”

Tre gli episodi cruciali, la Gazzetta dello Spor è in controtendenza

Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Tre gli episodi crociali,tutti al limite, in cui il Var Fabbri non interviene, lasciando la decisionepresadaSozzasul campo. Nel primo tempo (34’) lente d’ingrandimento in area rossonera per un contrasto Kalulu-Biraghi: il francese colpisce prima il pallone e sullo slancio la gamba sinistra del viola: l’arbitro lascia correre perché trattasi di naturale dinamica di gioco. Ancora alto rischio rigore al 14’ della ripresa, quando Tomori in scivolata travolge Ikoné: la discriminante non è che alla fine l’inglese riesca a toccare il pallone ma che l’attaccante sembra allargare la gamba sinistra per propiziare l’impatto. Sul gol del 2-1 al 92’, doppia protesta: è Terracciano in uscita a sbattere su Rebic che ha lo sguardo rivolto al pallone; poco prima c’è un contrasto dubbio fra Duncan e RebiccheSozza,moltovicino, non giudica punibile”.

LEGGI ANCHE, MARELLI: “NON È SCANDALOSO DARE IL GOL AL MILAN. IL DUBBIO È SUL FALLO SU DUNCAN, SU TERRACCIANO REGOLARE”

https://www.labaroviola.com/marelli-non-e-scandaloso-dare-il-gol-al-milan-il-dubbio-e-sul-fallo-su-duncan-su-terracciano-regolare/192376/