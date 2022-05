Il retroscena della Gazzetta, alla Fiorentina nessuno aveva comunicato a Callejon il mancato rinnovo

José Callejon, dopo aver lasciato il Napoli, si era rimesso in gioco alla Fiorentina: ma la sua avventura in Toscana sta per volgere al termine. Con la maglia viola lo scorso anno è stato utilizzato pochissimo mentre in questa stagione è stato quasi sempre titolare nel girone di andata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ormai l’addio di Callejon alla Fiorentina è quasi ufficiale. Però, nessuno aveva ancora comunicato al giocatore spagnoli che il contratto in scadenza non sarebbe stato rinnovato.

