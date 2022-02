Gazzetta: “Mercato da 5. Commisso poteva programmare meglio sostituzione di Vlahovic”

Oggi nelle pagine de La Gazzetta dello Sport, troviamo i voti dati dal quotidiano sportivo alle squadre di Serie A per il mercato di gennaio: “Fiorentina da 5. Il popolo viola è insorto per la cessione di Vlahovic: comprensibile l’emotività dei tifosi. Ma c’è dell’altro, Commisso ha salvato i conti del club con un altro incasso importante, eppure poteva programmare meglio la sostituzione del capocannoniere serbo. Il previsto di Piatek lascia punti interrogativi e Cabral va valutato nella nuova realtà. Ikonè ha i numeri ma deve ancora ambientarsi. C’è super lavoro per il bravo Italiano”.

