La Fiorentina ha scelto Gattuso ma lui prende tempo. Ora testa al Napoli per un posto in Champions

Non è ancora tempo di portare bacioni a Firenze, ma Rino Gattuso potrebbe finire in estate alla corte di Commisso che lo stima parecchio come tecnico e come uomo. Prematuro parlare di un accordo vicino anche se l’approccio c’è stato. Perchè se da un lato la Fiorentina sarebbe pronta a concludere, il tecnico vuole rimanere concentrato sul campionato e non ha alcuna fretta di firmare. Intanto ci sono 40 giorni di full immersion a Napoli, inseguendo un posto in Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, TMW, GATTUSO SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE DELLA FIORENTINA: PRONTO BIENNALE CON OPZIONE A 2 MILIONI