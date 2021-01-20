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Calamai: "Franck Ribery ha già salutato la Fiorentina a giugno"

Calamai ha espresso il suo parere dopo le parole di Ribery su Bild.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2021 17:14
Calamai: "Franck Ribery ha già salutato la Fiorentina a giugno" -
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©️

Il giornalista Luca Calamai ha commentato le dichiarazioni riportate dall'estero offensivo della Fiorentina Franck Ribery sul suo possibile ritorno in Germania.

Ecco le sue parole: "Con le sue dichiarazioni Ribery ha già salutato Firenze a giugno se ne andrà. Per questo la Fiorentina porterà subito in viola uno tra Kokorin e Felipe Anderson. Utili per il presente fondamentali per il futuro".

Calamai: "Franck Ribery ha già salutato la Fiorentina a giugno"

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