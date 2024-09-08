Commisso fa pace con la Gazzetta dello Sport: "Ci siamo chiariti, ripartiamo da qui"

Il Presidente della Fiorentina ha fatto pace con il quotidiano rosa con cui aveva un'autentica guerra in atto

Come già riportato, Commisso ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, quotidiano con cui dal 2021 aveva interrotto i rapporti a causa di alcuni commenti rivolti verso il presidente gigliato. Di seguito le dichiarazioni dell'articolo di oggi a riguardo che hanno fatto segnare la pace con Commisso: "Le comunicazioni con Rocco Commisso si erano interrotte bruscamente più di tre anni fa, il 15 maggio 2021, quando uscì un nostro commento che fu la causa dello strappo. Era un periodo periodo caldo a Firenze, il giorno prima il presidente la Fiorentina era stato protagonista di una conferenza stampa dei toni molto accesi, in cui polemizzò anche con giornalisti e testate per alcune critiche ricevute, che riteneva ingiusta e presuntuose. Ci furono repliche, tra cui la nostra. Trovavamo sbagliata alcune sue affermazioni e nel commento cerchiamo di usare l’arma dell’ironia. Evidentemente senza riuscirci, visto che alcuni alcuni riferimenti e citazioni cinematografiche che richiamavano lo slang italo-americano in vecchi famosissimi film, ferirono molto Commisso che si sentì paragonato a certi protagonisti di Gangster movie.Non era nostra intenzione offendere né lui nella sua storia umana e professionale, né le sue origini, né tantomeno l’intera comunità italo-americana. Provavamo a spiegarlo, senza risultato, prima in una telefonata che ricevemmo da Joe Barone durante la quale interviene lo stesso Commisso, visibilmente arrabbiato, e poi in un commento sulla Gazzetta e il giorno successivo. L’immagine odiosa dello stereotipo “Italiano d’America mafioso”, pur non essendo voluta, lo aveva profondamente turbato, amareggiato e ferito. La critica è sempre lecita ma se ferisce umanamente vuol dire che toni e parole usate si sono prestati all’equivoco e no a un’interpretazione offensiva. Fumo i primi già all’epoca a dispiacercene. E quando questo accade non c’è problema scusarsi. A distanza di tre anni tante cose sono accadute, anche a livello umano e personale, che hanno facilitato un incontro chiarificatore. Da qui ripartiamo".

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