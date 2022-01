Gazzetta, Beto è il nuovo nome della Fiorentina per sostituire Vlahovic. C’è anche il Milan

Sedici partite, sette gol. Beto è arrivato quando le prime due giornate della Serie A erano già alle spalle. Adesso a Udine sentono molti occhi addosso. Fiutano l’affare, ma non subito. Diamo altro tempo a Beto per confermare le sue virtù. Gli uomini di mercato hanno registrato i movimenti della Fiorentina, che sonda il terreno per sostituire Vlahovic. È stato segnalato un contatto con il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

