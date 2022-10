Lo voleva la Fiorentina, poi la lite con l’Empoli. Adesso su Parisi è piombata la Juventus, rapporti buoni

Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000, è uno dei gioielli di casa Empoli, a fine agosto se n’era interessata anche la Fiorentina ma con la società azzurra ci fu una lite dopo che saltò l’operazione che riguardava Bajrami, Zurkowski e Kouamè. Adesso sul terzino sinistro italiano è piombata la Juventus, ne parla cosi la Gazzetta dello Sport su suo sito:

“L’anno scorso l’Empoli espugnò lo Stadium. Un po’ a sorpresa ma con merito, dando inizio alla crisi della Juve. Da quel momento vennero meno le certezze della squadra di Allegri, che da qualche giorno era rimasta orfana di Cristiano Ronaldo. Dalla quella occasione, però, di sconfitte brutte nel fortino bianconero se ne sono viste tante, troppe. Allegri è ancora alla ricerca della ricetta giusta per ridare alla Signora un tono da grande squadra, mentre i toscani hanno pescato da Torino un paio di elementi da valorizzare insieme ad altri della propria scuderia. De Winter ha trovato così il contesto migliore per vivere la sua prima stagione in Serie A, Pjaca un ambiente meno pressante per ritrovarsi. Ma l’asse di mercato potrebbe tornare utile anche sul versante opposto. L’osservato speciale è Parisi.

La Juve deve infatti rifare a breve le corsie esterne. Serve pazienza e lungimiranza per estrapolare dal mercato le soluzioni migliori. Con Alex Sandro e Cuadrado ai titoli di coda della loro avventura sotto la Mole, Danilo sempre più centrale che terzino e il solo De Sciglio in quota ambidestro, i bianconeri devono mettere a segno almeno due colpi: preferibilmente un esperto di livello europeo e un giovane pronto per indossare la maglia di un top club. L’estate scorsa è stata colta l’opportunità Cambiaso dal Genoa, ora in prestito al Bologna. Trattasi di un mancino che però in nazionale Under 21 agisce spesso a destra, dal momento che il fronte sinistro viene affidato generalmente a Parisi. L’esterno classe 2000, da un paio di anni in forza all’Empoli, è tra i prospetti più interessanti della nostra Serie A. Gli uomini mercato della Signora lo stanno seguendo con attenzione e il prossimo match in calendario sarà una ghiotta occasione per rivederlo all’opera da vicino.

Sarà anche il momento di riaccogliere a casa De Winter, seppur per una sola serata. Allegri l’anno scorso gli aveva concesso il debutto in Champions League (da titolare) contro il Malmoe, ma non era riuscito a buttarlo nella mischia in campionato, considerato che un problema alla spalla lo aveva messo fuori dai giochi nel cuore della stagione. La Juve crede tanto nel potenziale del classe 2002, colonna del Belgio Under 21 e già in odore di convocazione in nazionale maggiore: per questo lo ha ceduto solo in prestito secco per un anno e ha rimandato al mittente qualsiasi altra offerta per una cessione a titolo definitivo. In Toscana ha giocato finora 5 partite per un totale di quasi 400 minuti, una palestra che gli tornerà utile per il futuro prossimo. Anche Pjaca ha trovato a Empoli il posto ideale per esprimersi, giocando fin qui 234 minuti in 5 presenze. Il treno Juve per lui è passato da un pezzo, ma quello toscano sembra il miglior contesto per dimostrare di poter fare ancora la differenza in massima serie.

Tra Juve ed Empoli i rapporti sono più che consolidati. Quella azzurra è stata una culla per diversi calciatori che hanno poi spiccato il volo in bianconero. Due nomi su tutti: Marchisio e Rugani, il primo ceduto per una stagione in prestito prima di rientrare definitivamente a Torino nel 2008 e il secondo prelevato dalle giovanili toscane per una stagione in Primavera e poi ceduto temporaneamente per altre due stagioni di avviamento in massima serie. La lista è molto ampia e potrebbe allungarsi ulteriormente anche per esigenze juventine da risolvere sul breve periodo. Occhio soprattutto a Fagioli per gennaio, dal momento che il centrocampista ha trovato poco spazio nella prima parte della stagione ed era stato richiesto in prestito dai toscani l’estate scorsa. La destinazione potrebbe tornare utile anche per la crescita di altri: Soulé cerca continuità d’impiego; Gatti, fin qui piuttosto chiuso da altre soluzioni, deve necessariamente fare esperienza per ambire a un posto da titolare nella Juve.”

