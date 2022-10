Paolo Bonolis: “Devo ammettere che della Fiorentina impazzisco per Amrabat, mi piace tantissimo”

Paolo Bonolis, noto volto televisivo e grande tifoso dell’Inter, ha parlato a Radio Bruno della partita contro la Fiorentina prevista per sabato sera:

“Mi auguro che l’Inter continui il percorso che ha intrapreso, sarà una partita accanita con una squadra che vuole continuare a vincere e dall’altra c’è la Fiorentina che vuole cominciare. Spero che l’Inter resti tranquilla nonostante le voci sulla cessione dell’Inter, spero che continuino a pagare gli stipendi.

Ho paura per sabato perché tutte le partite fanno paura, è la bellezza del calcio questa, ci sono partite che sembrano scontate ma che poi scontate non sono. La Fiorentina è una squadra che gioca, ci sono state difficoltà a Lecce perché mancava Amrabat, mi piace tantissimo, è un grandissimo recuperatore di pallini, se riuscite a superare il problema della realizzazione potete fare bene. Vi auguro che in Conference potete fare il percorso della Roma ma vale il discorso che tutte le partite sono da giocare e da vincere”

GRAZIANI PARLA DI CABRAL