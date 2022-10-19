Graziani consiglia Italiano: "Cabral deve giocare per 4/5 partite, gli deve essere data fiducia"

Ciccio Graziani ha parlato di Cabral, il centravanti brasiliano in questo inizio di stagione sta faticando

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della difficoltà di casa viola, queste le sue parole:

"Contro il Lecce Cabral ha fatto potenzialmente due gol, il segno che il ragazzo è sul pezzo, gli va data fiducia. A Italiano dico di cambiare qualcosa, siamo prevedibili, se incontro Italiano gli dico che va tutto bene ma che i risultati non ci sono, quindi qualcosa si sta sbagliando. I giocatori hanno bisogno di fiducia, c'è bisogna che abbiano forza ed entusiasmo, devi avere un contatto diretto con il calciatore, poi se non le capiscono è un problema loro. Io avevo detto che eravamo migliorati rispetto alla scorsa stagione ma i risultati non mi stanno dando ragione e quindi faccio mea culpa, per me Cabral deve avere fiducia. I risultati non sono per niente soddisfacente in base ai risultati della squadra

Devi dare la fiducia a Cabral per 4/5 partite, è vero che ha avuto le sue opportunità ma sempre a spizzichi e bocconi, va bene aver fatto la scelta con Jovic, Italiano non è mica uno stupido, ma qualche volta si può anche provare a cambiare qualcosa. Anche contro la Lazio, c'è bisogno di qualcuno che raccolga anche i cross che arrivano da Biraghi e da Dodò"

ITALIANO CI AVEVA AVVISATO

https://www.labaroviola.com/italiano-aveva-avvisato-sul-mercato-non-abbiamo-aggiunto-ma-solo-sostituito-manca-qualita/189389/