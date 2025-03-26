La Gazzetta dello Sport riporta: "Adli sa benissimo che sarà dura tornare ad essere un titolare della Fiorentina"

Il regista francese è rientrato nelle ultime settimane, dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box, ma la titolarità sarà dura da conquistare

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha scritto anche del centrocampista francese della Fiorentina Yacine Adli che è recentemente rientrato a regime dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un mese: "Nel periodo in cui Adli è stato fermo, le gerarchie sono cambiate e lui non è inamovibile come prima. Adesso è rientrato in Conference e ha giocato una decina di minuti poi ha fatto una rapida comparsata contro la Juventus durata solo un minuto. La sosta è stata importante soprattutto per lui poiché così ha potuto allenarsi con la squadra senza pause e ha potuto lavorare con tranquillità con Palladino."

Sul suo impiego: "Adli ha perso un mese di partite e le cose sono cambiate visto che Fagioli è scoppiato definitivamente e si è preso la regia viola senza alcun dubbio, soprattutto dopo la bellissima prestazione contro i bianconeri. Sarà dura per il centrocampista, arrivato da Milano, riuscire a tornare ad essere titolare come nella prima parte dell'anno e lui è il primo a saperlo."