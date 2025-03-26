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La Gazzetta dello Sport riporta: "Adli sa benissimo che sarà dura tornare ad essere un titolare della Fiorentina"

Il regista francese è rientrato nelle ultime settimane, dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box, ma la titolarità sarà dura da conquistare

A cura di Mirko Carmignani
26 marzo 2025 13:28
La Gazzetta dello Sport riporta: "Adli sa benissimo che sarà dura tornare ad essere un titolare della Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha scritto anche del centrocampista francese della Fiorentina Yacine Adli che è recentemente rientrato a regime dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un mese: "Nel periodo in cui Adli è stato fermo, le gerarchie sono cambiate e lui non è inamovibile come prima. Adesso è rientrato in Conference e ha giocato una decina di minuti poi ha fatto una rapida comparsata contro la Juventus durata solo un minuto. La sosta è stata importante soprattutto per lui poiché così ha potuto allenarsi con la squadra senza pause e ha potuto lavorare con tranquillità con Palladino."

Sul suo impiego: "Adli ha perso un mese di partite e le cose sono cambiate visto che Fagioli è scoppiato definitivamente e si è preso la regia viola senza alcun dubbio, soprattutto dopo la bellissima prestazione contro i bianconeri. Sarà dura per il centrocampista, arrivato da Milano, riuscire a tornare ad essere titolare come nella prima parte dell'anno e lui è il primo a saperlo."

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