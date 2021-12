L’Italia del pallone si inchina a Vlahovic: “Non perdona, un mostro, è come Cristiano Ronaldo”

Come riporta TMW, Ancora una gara da super Dusan per Dusan Vlahovic. Otto gol nelle ultime sei uscite di campionato, capocannoniere e leader, “ci prova anche in rovesciata e non perdona nella ripresa”, come commenta nella sua pagelle di oggi dopo il 2-2 in rimonta per la Fiorentina contro il Sassuolo, La Gazzetta dello Sport. Tuttosport ricorda che “a livello personale eguaglia il record di Cristiano Ronaldo per numero di reti realizzate nell’anno solare”. Al 33° gol, Tuttomercatoweb.com lo premia con un 7.5. “La sua gara inizia con una mezza rovesciata che finisce di poco a lato. Nel primo tempo i difensori avversari lo controllano bene. Nella ripresa al primo pallone la butta dentro. E fa 33 nel 2021: un mostro”.

Tuttomercatoweb 7.5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Il Corriere dello Sport 7

Il Corriere della Sera 7

La Repubblica 7

