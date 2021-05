Gazzetta, Juric-Italiano è il duello per la panchina della Fiorentina: nessuno dei due è in scadenza

Verona-Spezia è anche la sfida tra Juric e Italiano. Ora sono tra i tecnici più corteggiati e tra i papabili per la successione di Iachini alla Fiorentina, anche se Juric ha pure qualche offerta dall’estero. Il problema: non sono in scadenza di contratto. Se Juric ha una parola col Verona per liberarsi, servirà invece trattare con lo Spezia per avere Italiano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

