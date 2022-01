Gazzetta, Piatek è il vice Vlahovic che fa stare tranquilla la Fiorentina qualsiasi cosa accada a gennaio

La Gazzetta dello Sport, in edicola, si sofferma sul colpo Krzysztof Piatek piazzato a sorpresa dalla Fiorentina. Il club – si legge – ha valutato diversi profili anche perché Aleksandr Kokorin non è riuscito a lasciar tracce tra infortuni e condizione fisica mai trovata. Ma Piatek, già corteggiato nell’estate del 2020, è più di un vice Vlahovic, che comunque presto andrà altrove. E gli spazi davanti saranno molto più ampi. Senza considerare che portare subito a Firenze uno come Piatek, permette alla Fiorentina di essere coperta qualsiasi cosa accada intorno a Vlahovic. Lo riporta TMW

