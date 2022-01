Sara Meini annuncia: “La Fiorentina sta trattando un top player, un giocatore cercato da mesi”

La giornalista della Rai Sara Meini ha parlato del calciomercato della Fiorentina sul profilo Facebook:

“Arriverà domani a Firenze, il nuovo acquisto della Fiorentina: Piatek. L’attaccante polacco atteso nel primo pomeriggio per le visite mediche e la firma sul contratto. Arriva in viola in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina non smette di sorprendere. Attesa per il “colpo grosso”, un altro giocatore che i viola starebbero trattando da mesi in gran segreto! Un top player”

