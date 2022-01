Di Marzio: “Piatek ha scelto la Fiorentina: c’è l’accordo con l’Herta Berlino. Bruciato il Genoa”

È fatta: Krzysztof Piątek sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Come annunciato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato-L’originale su Sky Sport, la squadra Viola si aggiudica l’attaccante polacco dell’Herta Berlino battendo la concorrenza del Genoa, squadra in cui il “Pistolero” è esploso. Il club di Commisso ha inseguito a più riprese l’ex rossonero, ma stavolta sembra fatta. Decisiva la volontà del giocatore che ha scelto Firenze per il progetto ambizioso.

