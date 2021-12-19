Gazzetta, Juventus vuole prendere Scamacca per girarlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic

Scamacca e Vlahovic, contro in Fiorentina-Sassuolo ma legati dal mercato della squadra viola che per il bomber italiano vuole spendere 35 milioni

Per novanta minuti non si parlerà di mercato ma di calcio giocato. Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca sono due grandi protagonisti della sfida tra Fiorentina e Sassuolo. Una partita che può proiettare la squadra viola ai margini della zona Champions e i neroverdi emiliani in area Europa. Vlahovic ha anche un altro grande obiettivo nel mirino. Cercare di scavalcare Cristiano Ronaldo alla voce gol realizzati in un anno solare. Il fenomeno serbo è a quota trentadue. Solo una rete in meno rispetto a CR7.

I due attaccanti sognano un’altra domenica da protagonisti per essere da domani ancora più corteggiati. Nelle mille strade del mercato ce n’è una che li vedrebbe «legati» nel senso che la Juve potrebbe acquistare Scamacca per girarlo poi alla Fiorentina quale contropartita tecnica nell’assalto a Vlahovic. Solo un’ipotesi. Una delle tante.

La società viola sta cominciando anche a valutare le alternative a Vlahovic. E u no degli obiettivi dichiarati è proprio Gianluca Scamacca . Che ha talento, fisicità e personalità. Qualità indispensabili per indossare una maglia numero9che sarà molto pesante. La Fiorentina è pronta a mettere sul piatto una proposta intorno ai 30-35 milioni. Scamacca potrebbe essere la pedina giusta anche per sostituire subito Vlahovic se all’improvviso il serbo dovesse partire già a gennaio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

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