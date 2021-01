Gazzetta, Fiorentina, probabile formazione: confermato il 3-5-2. Torna Biraghi dal 1′

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, domani la Fiorentina scenderà in campo alle ore 15:00 contro la Lazio all’Olimpico con il 3-5-2. Dragowski tra i pali, difesa a tre Milenkovic-Pezzella-Igor. A centrocampo Amrabat, Pulgar e Castrovilli. Sugli esterni Caceres e Biraghi, il quale rientra dopo aver scontato una giornata di squalifica. In avanti Ribery-Vlahovic.

